Konya'da vahşet: Kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı
Konya’da Ecir Atalıç, birlikte ilaç almak için gittikleri eczanede eşi Keziban Atalıç’ı bıçakladı. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Keziban Atalıç ağır yaralanırken, eşi ise tutuklandı.
Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Şehit Ethem Barış Sokak’taki eczanede, 28 Ağustos'ta, fabrika işçisi olan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, gece vardiyasının ardından eşini psikiyatri polikliniğindeki randevusuna götürdü.
Muayenenin ardından Atalıç çifti, eczaneye gitti. Keziban Atalıç, eşine ilaçları almaya çalışırken, arkasında bulunan Ecir Atalıç, yanında taşıdığı bıçağı ona saplamaya başladı. Atalıç, eczanedekilerin müdahalesi sonrası eşinin elinden kurtuldu.
Ecir Atalıç, eşini bırakıp kaçtı. Karnından ve kolundan bıçaklanan ve ağır yaralanan Keziban Atalıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atalıç, tedavisinin ardından taburcu oldu.
1 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ
Keziban Atalıç ifadesinde, "Olaydan 1 hafta önce uzaklaştırma kararı aldım. Ortada hiçbir şey yokken eşim kendisini aldattığımı söyleyerek sürekli kavga çıkarıyordu. Ona ilaç almaya gittiğimizde bir acı hissettim, arkama döndüğümde ise eşimin beni bıçakladığını gördüm" dediği öğrenildi.
Olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Ecir Atalıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
O ANLAR KAMERADA
Bu arada olay, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Keziban Atalıç'ın ilaç almaya çalışırken arkadan gelen Ecir Atalıç'ın peş peşe bıçaklayıp, yerde sürüklediği ve bıçaklamaya devam ettiği, eczanedekilerin tepkisi üzerine ise iş yerinden ayrıldığı görülüyor.
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