Konya'da yan bakma kavgası: 6 yaralı

Konya'da 2 grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:43
Konya'da yan bakma kavgası: 6 yaralı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde daha öncesinde aralarında husumet bulunan S.K. (18), Ü.B. (13), O.K. (16) isimli şahıslar ile M.K. (16), S.K. (36) ve M.K. (22) isimli şahıslar, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde karşılaşmaları üzerine 'yan baktın' meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraflar, kavga sırasında S.K.'yi karın bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaraladı. Yaşanan arbede sırasında M.K.'de (22) bacağından hafif şekilde bıçakla yaralandı.

Kavgaya karışan diğer şahıslar da aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ve polis araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan S.K., hayati tehlikesi bulunması sebebiyle acilen ameliyata alındı.

Olaya karışan diğer şahıslar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.K. (22) ve M.K. (16) tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



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