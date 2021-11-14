Konya'da yurttaşın tepkisi: Ben 20 yıldır kendilerine oy veriyorum... O olay bitmiştir!

14 Kasım 2021 Pazar, 08:19

Konya Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi’nde bulunan, Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içine yapılan, yaklaşık 50 hane için Selçuklu Belediyesi yıkım kararı aldı.

İktidar yetkililerine seslerini duyuramadıklarını ifade eden Kooperatif Başkanı Abdullah Büyükkaragöz, "Burada insanlar aynı anda inşaata başlamadı. Biz buraları kademeli olarak inşaatları yaptık. Yaptığımızda belediye yetkilileri bunları görüyordu. O zaman için bize söylenen herhangi bir yaptırım kararı olmadı. Buraları yaptığımızda belediyenin yapı denetim aracı buralardan bize selam vererek geçiyordu. Neden o zaman için bir şey demediler?” dedi.

Hobi bahçelerinin yıkılmasına itiraz eden bir yurttaş ise şunları söyledi:

“Ben 20 yıldır kendilerine oy veriyorum. Ama bundan sonra öyle çantada keklik olayı yok. O olay bitmiştir. Benim kendi şahsi düşüncem; benim, ailemin ve çevrem için bu iş bitmiştir. 20 yıldır oy veriyorum. Böyle eziyet olmaz."

Bir başka Konyalı ise “Konya halkı desteğinin cezasını çekiyor” dedi.