Konya'daki kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:50
Konya'daki kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonlarını sosyal medyadan sattıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amirliği ekipleri ise kaçak tütün sattığı belirlenen 5 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 320 bin 600 sahte bandrollü boş makaron, 22 bin 500 sigara kağıdı, 2 bin 230 paket doldurulmuş sigara, 296 elektronik sigara likiti, 50 elektronik sigara, 25 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün, tütün sarma makineleri ve kompresör bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yine ilçedeki uygulama noktalarından birinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 30 tabanca parçası, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


konya Kaçakçılık

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