Jandarmadan Çember operasyonu: 292 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan ceza almış ve firari durumunda olan şahıslara yönelik Çember Operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde aranan 292 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:04
Jandarmadan Çember operasyonu: 292 gözaltı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 19-25 Aralık 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle çeşitli suçlardan ceza almış ve firar durumunda olan şahıslara yönelik çember operasyonu düzenledi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 292 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 38’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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