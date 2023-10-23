Konya'da asker eğlencesinde kavga: 5 yaralı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:33

Konya'nın Seydişehir ilçesi Yenicami Mahallesi'nde dün iddiaya göre, asker eğlencesinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürüde kavgaya dönüştü. Kavgada N.A. E.G. A.A. E.S. ve E.A. yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan N.A., Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, A.A. ise Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis tedavileri sonrası yaralıların ifadesini aldı, soruşturma sürüyor.