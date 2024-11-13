Konya'dan 154 gün sonra acı haber: Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Konya’nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, 154 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çalışan Hüseyin Doğan (29), 13 Haziran tarihinde iddiaya göre iş yerinde 2. kattan indiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşüp yaralanmıştı.
Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması sebebiyle Konya’ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
Doğan, tedavi gördüğü hastanede 154 gün sonra hayatını kaybetti.
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