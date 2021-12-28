Konyalı yurttaşlar yıkım kararı alınan evleri için AKP İl Başkanlığı önünde kornalı eylem yaptı
Konya Selçuklu Belediyesi, Sulutaş Mahallesi’nde bulunan Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içindeki yaklaşık 50 ev için yıkım kararı aldı. Evlerinin yıkılmasına karar verilen Konyalılar, AKP İl Başkanlığı önünde korna çalarak eylem yaptı.
Selçuklu Belediyesi, Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içinde bazılarının imar affı bulunan ve mahkeme süreci devam eden yaklaşık 50 evi, kaçak yapı oldukları gerekçesiyle yıkmaya karar verdi. Yıkım için sabah saatlerinde olay yerine birçok zabıta ekibi ve kepçe sevk edildi. Konutların bulunduğu alana erişimin tek yoldan sağlanması ve yurttaşların yolu araçları ile kapatmasından dolayı yıkım işlemi yapılamadı.
Yurttaşlar, yargı kararını beklediklerini ve belediyenin haksız bir şekilde yargı kararından önce yıkım için geldiğini iddia etti. Yurttaşların sabah saatlerinde başlayan eylemi, akşam saatlerinde AKP Konya İl Başkanlığı binası önünde son buldu.
Yurttaşlar, belediyenin yıkım kararını, AKP Konya İl Başkanlığı önünde kornalı eylemle protesto etti.
"KONYA ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN Mİ..."
Konyalı bir yurttaş, hiçbir yetkili ile görüşemediklerini belirterek şunları söyledi:
- Şu an biz, mağdurlar olarak AK Parti il binasına geldik, fakat bizi il başkanı ile görüştürmüyorlar. Kendisi bizi kabul etmiyor. Biz vatandaşlar olarak kendi derdimizi izah etmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi nedir acaba? Biz, Konyalılar olarak dişimizi canımıza takarak AK Parti’yi 16 milletvekili ile en üstlere taşıdık. Acaba Konya çantada keklik olarak görüldüğü için mi bu zulüm yapılıyor? Sadece bizi kapıdan savuşturuyorlar. Biz orada işgalci değiliz. Orası bizim 32 bin metre kare tapulu özel alanımız. Biz, orada ormanın bekçiliğini yapıyoruz fakat Selçuklu Belediyesi ne hikmetse bu karda kışta kepçelerini ekiplerle beraber gönderiyor. 3 kepçe ve 100’e yakın güvenlik gücü ile evimizi başımıza yıkmak istiyorlar. Sabah 7:00’den beri bekliyoruz. Biz, Selçuklu Belediyesi'nin yapmak istediğini anlamış değiliz. Bizim evlerimizi enkaz haline getirmek istiyorlar. Peki getirsinler.
"AK PARTİ’Yİ BİZ KONYA OLARAK ZİRVEYE TAŞIDIYSAK BİZİM SUÇUMUZ BU MUDUR?"
- Orayı enkaz haline getirdikleri zaman biz de oradaki tasarruf hakkı bize ait olan 5 bin tane ağacı keseceğiz. Tam bir enkaz haline gelecek. Orası bu aşamadan sonra uyuşturucu bağımlılarının, tinercilerin yatağı haline gelecek. Ben belediye başkanlarımızdan rica ediyorum. Konya bizim, Selçuklu bizim. Bize yardımcı olsunlar, bir çözüm önerisinde bulunsunlar. Biz onların ayaklarına geliyoruz. Devlet büyüğüdür diyerekten geliyoruz. Küçükten kusur, büyükten af. Biz bir suç işlemiş olabiliriz, devletten çözüm bekliyoruz ama ne hikmetse bizi kapıdan kovuyorlar. AK Parti’yi biz Konya olarak zirveye taşıdıysak bizim suçumuz bu mudur?"
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