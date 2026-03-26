Kooperatif davasında beşinci duruşma!

İzmir’de İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kamuoyunda 'kooperatif soruşturması' olarak bilinen ve aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu sanıkların yargılandığı dosyanın beşinci duruşması, bugün Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'nde görülecek.

Soyer’in yanı sıra eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da sanıklar arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ DURUŞMADA TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI

Dosyanın 5 Ocak 2026’daki bir önceki duruşmasında savcılık mütalaasını sunmuş, Soyer ile Kaya hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak “zimmet” soruşturması kapsamında tutuklanan Soyer, Kaya ve Aslanoğlu’nun cezaevindeki tutukluluk durumları devam etmişti.

"BİLİRKİŞİ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÇALIŞANI"

Önceki duruşmada ayrıca bilirkişi raporu da taraflar arasında tartışmaya yol açtı. Sanık avukatları, raporu hazırlayan bilirkişilerin tarafsızlığına itiraz ederek değerlendirmeye alınmaması gerektiğini savundu.

Mahkemede söz alan Avukat Murat Aydın, kooperatif davası bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyleyerek, "Bilirkişi raporuna Hazine ve maliye bakanlığında çalışan kişilerden atandığını öğrendik. Raporun iptalini istiyoruz” diye konuşmuştu.