Kooperatif davasında beşinci duruşma!

26.03.2026 08:30:00
Ece İçmez
İzmir’de İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kooperatif soruşturmasına ilişkin davada kritik gün. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu sanıkların yargılandığı dosyanın beşinci duruşması bugün görülecek.

İzmir’de İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kamuoyunda 'kooperatif soruşturması' olarak bilinen ve aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu sanıkların yargılandığı dosyanın beşinci duruşması, bugün Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'nde görülecek.

Soyer’in yanı sıra eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da sanıklar arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ DURUŞMADA TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI

Dosyanın 5 Ocak 2026’daki bir önceki duruşmasında savcılık mütalaasını sunmuş, Soyer ile Kaya hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak “zimmet” soruşturması kapsamında tutuklanan Soyer, Kaya ve Aslanoğlu’nun cezaevindeki tutukluluk durumları devam etmişti.

"BİLİRKİŞİ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÇALIŞANI"

Önceki duruşmada ayrıca bilirkişi raporu da taraflar arasında tartışmaya yol açtı. Sanık avukatları, raporu hazırlayan bilirkişilerin tarafsızlığına itiraz ederek değerlendirmeye alınmaması gerektiğini savundu.

Mahkemede söz alan Avukat Murat Aydın, kooperatif davası bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyleyerek, "Bilirkişi raporuna Hazine ve maliye bakanlığında çalışan kişilerden atandığını öğrendik. Raporun iptalini istiyoruz” diye konuşmuştu.

'Kooperatif' soruşturmasında yeni gelişme: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında tutuklama kararı! Kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen ve İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
'Kooperatif' davasında yeni gelişme: Başsavcılıktan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tahliyelerine itiraz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kooperatif modeliyle kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla açılan davada, tutuklu sanıklar eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
Kooperatif davasında savcı görevden alındı: Avukatlardan tepki İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan davada savcı görevden alındı. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen davada verilen tahliye kararının ardından, yarın görülecek dava öncesi Avukatlar yapılan görev değişikliklerine tepki gösterdi.