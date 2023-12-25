Kop Dağı Geçidi ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi, kontrollü ulaşıma açıldı.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:25
Kop Dağı Geçidi ulaşıma açıldı
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Ekipler, yağışın devam ettiği bölgede dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan kara yolunu açmak için 13 saat süren çalışma gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma ve tipinin devam etmesi sebebiyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.


Kop Dağı Ulaşım Kar kar fırtınası

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