Kopan parmağı göbeğinde yeniden büyütüldü

23 Aralık 2022 Cuma, 14:21

Sivas’ta bir süre önce geçirdiği kazada sol el başparmağının bir kısmını kaybeden Caner Şakrak, (19) Sivas Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla 3 haftalık sürecin ardından başparmağına yeniden kavuştu. Parmağını tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya olan Şakrak’ın kopan parmağı, Op. Dr. Halid Atasoy tarafından göbeğine dikilerek yeniden büyütüldü.

Hastanın göbeğiyle birleştirilen yaralı parmakta 3 haftalık süre içerisinde kaybedilen doku yeniden oluştu. Geçtiğimiz günlerde göbekten ayrılan parmağın hareket fonksiyonlarını geri kazandığı görüldü.

"TAMAMEN KOPMUŞTU"

Gerçekleştirdiği ilginç yöntemle hastanın parmağına geri kavuşmasını sağlayan Op. Dr. Halid Atasoy, fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtardıklarını belirterek, “Hastamızın yaklaşık 6 hafta önce yaralanması oldu. Parmağı orta kısmından itibaren tamamen kopmuştu. Bize ilk geldiğinde yaralanmanın 8. saatindeydi. İlk etapta parmağı yerine diktik. Çok parçalı bir yaralanması olduğu için 2. haftanın sonunda parmakta kararma oldu. Parmakta fonksiyon kaybı ve kısalma olmaması için parmağı hastanın göbeğine gömdük. Buradaki dokuyu karnında yaşattık. İç kısımları yeniden bağdaştırdık. Başparmak fonksiyonları çok önemlidir. Parmağın hareket fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtarmış olduk” dedi.

ÜÇ HAFTA PARMAĞI GÖBEĞİNDE YAŞADI

Caner Şakrak ise umudunu yitirmişken yeniden parmağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Kazadan sonra acil bir müdahale ile ameliyat yapıldı. Hiç umudum yoktu. İlk ameliyattan sonra parmağımın ucu siyahlaşmaya başladı. Parmağımı kesin kaybettiğimi düşündüm. Hocamız yeni bir müdahale yapılabileceğini söylediğinde yeniden umutlandım. Sağ olsun hocam da umudunu kesmedi. Parmağımı karnıma gömdüler. Zor bir operasyon oldu. Şimdi parmağım çok iyi, gayet mutluyum. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.