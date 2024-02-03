Köpeğe eziyet eden şahıstan pişkin savunma: 'Hayvanı sevmeyen insanı sevemez'

Kırşehir’de köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlanan kişi mahkemede, “Hayvanı sevmeyen insanı sevemez” diyerek savunma yaptı.

İHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 23:59
Köpeğe eziyet eden şahıstan pişkin savunma: 'Hayvanı sevmeyen insanı sevemez'
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Sosyal medya üzerinden köpeği dövdüğü görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri şüpheli Gholami Aslan'ı ikametinde yakaladı. 

Emniyette ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelinin yayınlanan görüntülerde köpeğe tokat attığı ve boğazını sıktığı görüldü.

“HAYVANLARI SEVMEYEN İNSANLARI SEVEMEZ”

Çaldığı köpeği dövdüğü görüntüleri sahibine gönderdiği ileri sürülen Karim Gholami Aslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Hayvanları sevmeyen insanları sevemez, köpeklerim var eziyet etmedim" dedi. Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan mahkemedeki savunmasının ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.


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