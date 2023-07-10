Köpeği av tüfeği ile katletti, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
Aksaray'da av tüfeği ile bir köpeği öldüren E.Ö. (53) polis ekiplerince yakalandı. E.Ö. ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını ve çocuğunu korkuttuğunu öne sürdü.
Aratol Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında E.Ö. bir köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdü. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
E.Ö. tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. E.Ö., ifadesinde; köpeğin 15 tavuğuna saldırıp, öldürdüğünü, çocuğunu korkuttuğunu, bu nedenle av tüfeği ile vurduğunu iddia etti.
Soruşturma sürüyor.
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