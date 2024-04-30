Köpeği camdan dışarı çıkmak isteyince kaza yaptı!

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde yaylaya giderken sürücünün aracına aldığı köpeğin camdan dışarı çıkmak istemesiyle oluşan panik sonucu kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:41
Köpeği camdan dışarı çıkmak isteyince kaza yaptı!
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Edinilen bilgiye göre, köy merkezindeki köpeği 61 EV 955 plakalı otomobiline alarak yaylaya götürmek üzere yola çıkan Süleyman Turan (65), Vizoronda Karşısı mevkiine geldiğinde araç içindeki köpeğin camdan dışarı çıkmak için harekete geçmesiyle panik yaptı. 

Aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yarma şevine çarpıp ters dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan Turan, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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