Köpeği camdan dışarı çıkmak isteyince kaza yaptı!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:41

Güncelleme: 30.04.2024 - 09:41

Edinilen bilgiye göre, köy merkezindeki köpeği 61 EV 955 plakalı otomobiline alarak yaylaya götürmek üzere yola çıkan Süleyman Turan (65), Vizoronda Karşısı mevkiine geldiğinde araç içindeki köpeğin camdan dışarı çıkmak için harekete geçmesiyle panik yaptı.

Aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yarma şevine çarpıp ters dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan Turan, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.