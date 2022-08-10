Köpeği gözünün önünde katledilen Göksel Kuyruk imza kampanyası başlattı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Hayvana şiddet olayları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçen ay ‘Tarçın’ isimli bir köpek, Muğla Milas’ın Ören mahallesinde bir sürücü tarafından ezilerek öldürüldü. 10 yıl önce işkence yapan kişilerin elinden kurtardığı köpeğinin gözleri önünde kasıtlı olarak ezildiğini iddia eden Göksel Kuyruk yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Kuyruk, “Yaşadığımız yer günde en fazla 3-4 arabanın geçtiği, etrafı tarla olan bir yer. 10 yıldan beri her gün köpeğimi tuvaletini yapsın diye orada serbest bırakırım, o gün ailesiyle tartışan bir sürücü tarafından kasıtlı olarak ezildi” dedi.

ÖFKESİNİ KÖPEĞİMDEN ÇIKARDI

Ailenin araç içinde kavga ettiklerini gördüğünü fakat aracın yönünün ters olduğu için bir tehlike olarak görmediğini söyleyen Kuyruk, “Araç kavga sırasında bir anda hızlanmaya ve drift atmaya başladı. Ben köpeğime doğru koşarken ‘Köpeğim var ona yaklaşmayın’ diye seslendim. Sürücü kenarda olan köpeğimi fark etti ve ben yetişemeden kasıtlı olarak ezdi. Ezdikten sonra da hızla kaçtı. Ailesine olan öfkesini köpeğimden çıkarttı” dedi.

Araçtaki kişileri tanımadığını belirten Kuyruk, “Jandarma sürücüyü kaçtıktan sonra yakalamış fakat ifadesini aldıktan sonra serbest bırakmış. 18 gündür verdiğim dilekçe hala savcıya iletilmedi. Sistem arızalı veya savcı yerinde bulunmuyor diyorlar. Gerekli her yere başvuruda bulundum. Olayın peşini bırakmayacağım” iddialarını dile getirdi. Kuyruk’un Change.org’da başlattığı imza kampanyası ise devam ediyor.