Köpeği tüfekle öldüren şahıs gözaltına alındı

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:22

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:22

Düzce merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde yaşayan bir kişi, büyükbaş hayvanına zarar verdiğini iddia ettiği bir köpeği tüfekle vurarak öldürdü ardından tarım aracına yükleyip, uzaklaştı. Olayı gören bir yurttaş, cep telefonuyla kayda girdi. Çekim yapan yurttaş, köpeği vuran ve ismi açıklanmayan kişinin tarım aracıyla ilerlediği anları kaydedip, jandarmaya ihbarda bulundu. Köpeği öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Düzce Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İhbar üzerine kolluk güçlerimizce olay yerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilip ifadesi alınan şüpheli şahıs, sahipsiz sokak köpeğinin büyükbaş hayvanına zarar verdiği için olayı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Şüpheli şahsın kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınarak, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemlere başlatılmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce konuyla ilgili idari inceleme başlatılmıştır."