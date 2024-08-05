Tacize uğradığını anlatan Ceylan Ertem'den sokak hayvanları yasasına tepki: 'Beni köpeklerim korudu'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 17:49

Güncelleme: 05.08.2024 - 17:49

Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından Kadıköy'de oturduğu evinin önünde bir adam tarafından tacize uğradığını duyurdu. Ertem, 2015 yılında evine giren hırsızın cinsel saldırısına maruz kalarak katledilen meslektaşı Değer Deniz’i hatırlattı.

Ertem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy’de evimin camına dayanıp mastürbasyon yapan adam oldu. Korkuyla yaşıyordum. Sevgili arkadaşımız Değer Deniz’in evine giren hırsız tecavüz edip, öldürdü onu. Yıllardır aşamadığımız bir kayıptır bu."

Ayrıca, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören ve kamuoyunda 'katliam yasası' olarak da anılan yasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, yasaya itirazlar devam ederken Ertem, kendisini sahiplendiği köpeklerin koruduğunun altını çizdi:

"Şehirden yılıp, köye taşındım. Yıllarca ıssız köydeki evimizde anahtar kapıda yattım, gram korku hissetmeden çünkü 6 köpek evladımlaydım. Şimdi de aynı iç huzuruyla yaşıyorum. Tavsiye ederim kızlar, köpek sahiplenin; bu rezil dünyadaki en centilmen koruyucularınız onlar."

Ertem'in yaşadığı taciz olayı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sanatçıya destek mesajları yağdı.