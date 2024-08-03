AKP'li Vahit Kirişci'den tuhaf açıklama: Heniyye'yi kaybetmemizi kınamayanların, köpek sevgisinden bahsetmeye hakkı yoktur
AKP'li Vahit Kirişci, katliam yasasına karşı çıkanları, "İsmail Haniye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur" sözleriyle eleştirdi. Kirişci'nin o sözleri sosyal medyada gündem oldu.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve eski
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sokak hayvanlarının öldürülmesini de
içeren yasayla ilgili konuştu.
Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği memleketi
Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde
yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu
öldürülmesinden de bahsetti.
"KÖPEK SEVGİSİNDEN BAHSETMEYE HAKLARI YOK"
İki konuyu birbirine bağlayan Kirişçi, katliam yasasına
karşı çıkanlara yönelik şunları söyledi:
"16 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyemeyenlerin, İsmail Haniye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur. "
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