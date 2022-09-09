Köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı

09 Eylül 2022 Cuma, 12:20

Muğla'da Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde Levent Arslan'a ait av köpeğinin 6 Mart'ta zeytinlik alanda ağaca asılı olarak ölü bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ve JASAT timlerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu köpeği öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaya Mezarları'na giden yoldaki zeytinlikte bir köpeği ağaca asılı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.