Köpek saldırısında hayatını kaybetmişti: Soruşturmada takipsizlik kararı!

Fatih'te 40 yaşındaki Ayhan Özçelik’in, sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Özçelik'in ölümünde suç isnat edilebilecek herhangi bir insan faktörü bulunmadığı ve belediyeye kusur atfedilemeyeceğini belirtti.

Köpek saldırısında hayatını kaybetmişti: Soruşturmada takipsizlik kararı!
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:18

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Silivrikapı Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta sabah 06.00 sularında sokakta yürüyen zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Olayın yaşandığı yere çöp toplamak için giden temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. 

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmasını tamamlayan savcılık, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuna yer veren savcılık, Özçelik’in köpeklerin saldırısı sonucu aldığı darbelerden kaynaklı hayatını kaybettiğini belirtti.

BELEDİYELERİN KUSURU BULUNMADI

Kararda, Özçelik’in ölümünde suç atfedilebilecek herhangi bir insan faktörü bulunmadığı, olayın meydana geldiği arazinin Vakıf arazisi olduğu, bu nedenle ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de Fatih Belediye'lerine de kusur atfedilemeyeceği kaydedildi.


Etiketler: #belediye #İstanbul #Köpek #Soruşturma

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