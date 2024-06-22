Köpekle otobüse bindi: Tartışma çıktı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 10:38

Güncelleme: 22.06.2024 - 10:39

Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı.

Yolcular kucağında köpek bulunan kişinin otobüsten inmesini istedi.

Otobüste yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.