Köpekle otobüse bindi: Tartışma çıktı

Ankara Kızılay'da köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 10:38
Abone Ol google-news

Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı. 

Yolcular kucağında köpek bulunan kişinin otobüsten inmesini istedi.

Otobüste yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Ankara haberleri Köpek haberleri tartışma haberleri

İlgili Haberler

Hasta köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi

Hasta köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi
Kedilerin ardından, köpeklerin ne dediğini anlayabilir miyiz?

Kedilerin ardından, köpeklerin ne dediğini anlayabilir miyiz?
Bakan Koca'dan 'sokak köpekleri' açıklaması: 'Gönlüm ötanaziden taraf değil...'

Bakan Koca'dan 'sokak köpekleri' açıklaması: 'Gönlüm ötanaziden taraf değil...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler