Köpekler zehirlenmiş: 'Olay yerinde et kalıntıları...'

Yayınlanma: 10.08.2024 - 23:35

Güncelleme: 10.08.2024 - 23:40

Silivri'nin Gümüşkaya Mahallesi gölet mevkinde akşam saatlerinde 2 yavru 1 anne köpek cesedi bulundu.

Gelen ihbarla birlikte bölgeye giden Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, "Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgi doğrultusunda 6 yavrunun daha olduğu ifade ediliyor. Çevre araştırılıyor. Jandarma ve Belediye ekipleri olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Bulunan köpeklerin o bölgede yaşayan sahipsiz hayvanlar olduğunu söyleyen Paçalı, köpeklerin cesedinin bulunduğu noktada et kalıntıları olduğunu söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Paçalı "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla toksikolojik inceleme ve parmak izi araştırması yapılacak. Olay yeri inceleme ekipleri savcılık talimatıyla bölgede araştırma yapıyor" dedi.