Köpekler zehirlenmiş: 'Olay yerinde et kalıntıları...'
Silivri Gümüşkaya'da sahipsiz sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü öğrenildi. Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı olay yerinde içinde et kalıntılarının bulunduğu şüpheli bir poşet olduğunu açıkladı.
Silivri'nin Gümüşkaya Mahallesi gölet mevkinde akşam saatlerinde 2 yavru 1 anne köpek cesedi bulundu.
Gelen ihbarla birlikte bölgeye giden Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, "Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgi doğrultusunda 6 yavrunun daha olduğu ifade ediliyor. Çevre araştırılıyor. Jandarma ve Belediye ekipleri olay yerinde" ifadelerini kullandı.
Bulunan köpeklerin o bölgede yaşayan sahipsiz hayvanlar olduğunu söyleyen Paçalı, köpeklerin cesedinin bulunduğu noktada et kalıntıları olduğunu söyledi.
X hesabından paylaşım yapan Paçalı "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla toksikolojik inceleme ve parmak izi araştırması yapılacak. Olay yeri inceleme ekipleri savcılık talimatıyla bölgede araştırma yapıyor" dedi.
Köpeklerin zehirlendiği olay yerinde içinde et kalıntıları bulunan şüpheli bir poşet bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla toksikolojik inceleme ve parmak izi araştırması yapılacak. Olay yeri inceleme ekipleri savcılık talimatıyla bölgede araştırma yapıyor. pic.twitter.com/QDkqB1Tki2— Erman Paçalı (@ermanpacali) August 10, 2024
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