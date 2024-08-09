Sokak hayvanları için konser düzenlediler

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Yasaya tepki için kucağında bir can dost ile çektiği videolu mesajla Türkiye gündemine giren ve 2.2 milyon izlenme sayısına ulaşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, farkındalık konserini izleyicilerin arasında takip etti.

Belediye başkanı Fuat Köse yaptığı konuşmasında, “Sahipsiz hayvanların uyutulmasına yönelik çağ dışı yasanın uygulanması vicdanen mümkün değildir. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.