Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:08

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:08

Apple, iOS 17 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarına birden fazla zamanlayıcıyı aynı anda yönetme olanağı sunuyor. Bu güncelleme, Saat uygulamasına eklenen yeni özelliklerle zamanlayıcıları daha etkili bir şekilde kullanmayı kolaylaştırıyor.

Özellikle yemek pişirirken ya da birden fazla görevi takip ederken oldukça kullanışlı olan bu yeni özellik, iPhone kullanıcılarına aynı anda birden fazla geri sayım yapma imkanı veriyor. Daha önce mevcut olmayan bu özellik, çeşitli görevlerin daha düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlıyor.

Ayrıca, her bir zamanlayıcıyı tanımlamayı kolaylaştıran etiketler de tanıtıldı. Bu sayede, farklı zamanlayıcıların ne için ayarlandığını hatırlamak zorunda kalmadan özel zamanlayıcıları kaydetmek mümkün oluyor. Etiketler sayesinde hangi zamanlayıcının hangi göreve ait olduğunu her zaman görmek mümkün oluyor. Peki iPhone'larda birden fazla zamanlayıcı nasıl ayarlanır ve etiketlenir?

IPHONE'LARDA BİRDEN FAZLA ZAMANLAYICI NASIL AYARLANIR VE ETİKETLENİR?

Birden fazla zamanlayıcı ayarlamak için iPhone kullanıcıları, Ana ekranı aşağı kaydırarak "zamanlayıcı" kelimesini arayabilir ve Siri Önerisi'ne dokunarak veya belirli bir isimle zamanlayıcı ayarlayarak hızlıca zamanlayıcı ayarlayabilirler. Alternatif olarak, Saat uygulaması açılarak "Zamanlayıcılar" sekmesine dokunulabilir. Burada bir zaman dilimi seçildikten sonra, zamanlayıcıya bir isim vermek için "Etiket" alanına dokunmak yeterli olacaktır.

Ayrıca, iOS 17 ile belirli süreler için önceden ayarlanmış seçeneklerin de kullanılabileceğini belirtmek önemlidir. Ayarlandığında, bu zamanlayıcılar düzenlenebilir zamanlayıcılar listesine eklenir. Bu yeni özellik, son kullanılan zamanlayıcıları da listeleyerek kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor.

Zamanlayıcılar bir Dinamik Ada kullanıyorsanız, son ayarlanan zamanlayıcı bu adanın içinde görünecektir. Kilit Ekranı'nda da son zamanlayıcı olarak gözükür ve üzerine dokunarak aynı anda çalışan diğer zamanlayıcıları görüntülemek mümkün olur.

Apple'ın iOS 17 güncellemesi, iPhone kullanıcılarına zaman yönetimini geliştirmelerine yardımcı olan kullanışlı bir özellik sunuyor. Birden fazla görevi aynı anda takip etmek isteyenler için oldukça faydalı olan bu güncelleme, iPhone kullanıcılarının günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.