Köprüdeki yapay zekalı reklamlara inceleme başlatıldı

KGM, bir kozmetik markasının yapay zeka ile köprü üzerinden devasa ürünlerini geçirmesi ile bir tekstil markasının yine yapay zeka ile köprü üzerine battaniye asmasına ilişkin görüntüleri içeren reklamlarla ilgili harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:41
Köprüdeki yapay zekalı reklamlara inceleme başlatıldı
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.

İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.

Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı. Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme yapılıyor.


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