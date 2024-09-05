Köprüden ırmağa uçan otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin köprüden ırmağa uçtuğu kazada sürücü Mücahit Yancı (35), hayatını kaybetti
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Tecer Köprüsü'nde meydana geldi.
Mücahit Yancı idaresindeki 58 ACD 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tecer Irmağı'na uçtu. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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