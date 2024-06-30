Köprüye çıkan genç kız intihara kalkıştı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kız, polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edildi.
Olay, Gazanfer Bilge Bulvarı D-100 Karayolu üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye çıkan genç kız intihara kalkıştı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ve sağlık ekiplerinin ikna ettiği genç kız köprüden indirilerek ambulansa alındı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, hastaneye kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması
- Otel ve evler tahliye edildi!
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
- En geçimsiz burçlar hangileridir?
- Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Misafir sevmeyen 4 burç!
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi
- İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı