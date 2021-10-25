Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran M.M. (27), görevliler tarafından yakalandı.

DHA
25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:18
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavında kopya çekme girişiminde bulunan bir aday yakalandı.

Sınav merkezinde M.M. isimli (27) adayın  üzerinde arama yapan görevliler, korse içerisine gizlenmiş taşınabilir modem, karta yapıştırılmış telefon düzeneği, yaka düğmesine konulmuş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık buldu.

M.M. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.



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