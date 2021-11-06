Koray Aydın: Valilikler, İyi Parti’ye karşı protesto talimatı verdi

06 Kasım 2021 Cumartesi, 23:15

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın geçtiğimiz günlerde Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşamıştı. İkili arasındaki tartışmada, Türkkan küfürlü ifadeler kullanmıştı.

VALİLİKTEN DUYURU İDDİASI

Olayın ardından, Bingöl Valiliği'nin Lütfü Türkkan'a tepki için miting duyurusu paylaştığı iddia edilmişti.

"İKTİDARI UYARIYORUZ"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, valiliklerin İYİ Parti'ye karşı eylem çağrısında bulunduğunu iddia ederek çok sert tepki gösterdi.

"Valiliklerin; koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir" diyen Aydın, "İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz" dedi.

Koray Aydın'ın açıklması şu şekilde:

Bingöl’de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz.