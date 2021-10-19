Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir ambulans şöförü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Ancak şöförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç şarampole devrildi.

AA
19 Ekim 2021 Salı, 12:40
Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi
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Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans Karlıova-Yedisu kara yolunda seyir halindeyken, Kümbet köyü mevkisinde önüne aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans şarampole devrildi.

Şoför ve ambulanstaki 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu.



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