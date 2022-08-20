Koreli turist kadından taksimetre açmadan ücret aldı
İstanbul'da canlı yayında taksicinin dolandırılmasıyla gündeme gelen Güney Koreli kadın turist yeniden dolandırıldı. Taksici, kadın turistten taksimetre açmadan 250 lira aldı.
İstanbul'a turist olarak gelen sosyal medya fenomeni Güney Koreli Jinnytty, geçtiğimiz gün taksici tarafından dolandırılmıştı. Taksici taksimetreyi açmayarak kadından 200 lira istedi, daha sonra kadının itirazları üzerine ücreti 150 liraya indirdi. Tüm bu yaşananlar ise kadının 759 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına yansıdı.
YİNE DOLANDIRILDI
Kadın turistten yine canlı yayındayken dolandırıldı. Güney Koreli kadın, Eyüpsultan Yeşilpınar'da dün bir eğlence merkezine gitti. Buradan çıkan kadın merkezin önünde bulunan taksicilere Galataport'a gitmek istediğini söyledi. Taksici, kadın daha taksiye binmeden 250 lira aldı.
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