Koreli turist kadından taksimetre açmadan ücret aldı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:47

İstanbul'a turist olarak gelen sosyal medya fenomeni Güney Koreli Jinnytty, geçtiğimiz gün taksici tarafından dolandırılmıştı. Taksici taksimetreyi açmayarak kadından 200 lira istedi, daha sonra kadının itirazları üzerine ücreti 150 liraya indirdi. Tüm bu yaşananlar ise kadının 759 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına yansıdı.

YİNE DOLANDIRILDI

Kadın turistten yine canlı yayındayken dolandırıldı. Güney Koreli kadın, Eyüpsultan Yeşilpınar'da dün bir eğlence merkezine gitti. Buradan çıkan kadın merkezin önünde bulunan taksicilere Galataport'a gitmek istediğini söyledi. Taksici, kadın daha taksiye binmeden 250 lira aldı.