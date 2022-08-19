Sosyal medyada gündem olmuştu: 'Taksimetreyi' açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen taksiciye ceza

19 Ağustos 2022 Cuma, 17:56

İstanbul'da Koreli bir turist, gideceği yere götürmesi için A.U.'nun kullandığı 34 TFF 53 plakalı taksiye bindi. O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi.

200 LİRA İSTEDİ

Taksici A.U. ise 10 dakikalık yol için turistten 200 lira istedi. Bunun üzerine kadın, taksimetrenin açık olmadığını söyledi. Ancak taksici taksimetreyi açmayı reddederek, trafiğin çok olduğunu ve 200 liraya gideceğini tekrarladı. Turist kadın fiyatı çok bulunca, 150 liraya indirdi.

CANLI OLARAK YAYIMLADI

O anları Koreli kadın canlı olarak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

20 GÜN TAKSİCİLİK YAPAMAYACAK

Görüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı. A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi.

A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerim" dediği öğrenildi.