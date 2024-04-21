Korku dolu anlar... İETT otobüsü alev alev yandı!

Sultanbeyli’de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:14
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Yangın, saat 06.00 sıralarında, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi, Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aytekin Arslan yönetimindeki içinde yolcu bulunmayan 34 GA 3897 plakalı İETT otobüsünün peronlara gittiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. 

Dumanları fark eden şoför Arslan, otobüsü sağ şeride çekerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs şoförünün ihbari üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse köpüklü su ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü. 

Otobüs, kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, alevlere teslim olan İETT otobüsü yandığı sırada yaşanan patlamalar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.


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