Ümraniye'de 5 katlı metruk binada yangın paniği!
Ümraniye'de daha önce iş yeri olarak kullanılan 5 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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Şerifali Mahallesi, Burhan sokak üzerinde bulunan daha önceden iş yeri olarak kullanılan 5 katlı metruk binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarında, saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
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