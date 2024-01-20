Erzurum'da et işleme fabrikasında yangın... Çalışanlar tahliye edildi!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:17

Güncelleme: 20.01.2024 - 10:17

Erzurum'un Aziziye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir et işleme fabrikasının 2. katında elektrik tesisatının bulunduğu teras bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HASAR OLUŞTU!

Alevlerin karton parçalarına sıçraması sonucu yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Fabrika çalışanları, iş yerinden kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.