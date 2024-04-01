Korku dolu anlar: İtfaiyeci kendini hortumla aşağı bıraktı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 11 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 itfaiye erinden biri, itfaiye hortumu ile kendini aşağı bırakırken düşerek ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilenirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:37
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Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Baba Tahir Caddesi’ndeki bir sitede bulunan D Blok’un çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına almaya çalışırken, itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, Cengiz Oruç ve ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri çatıda alevler arasında mahsur kaldı. 

Çatıda itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, yangın hortumuna tutunarak aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere çakıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, itfaiye erini ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 

Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, diğer 2 itfaiye eri ise ekiplerin yardımıyla çatıdan indirildi. Yangın ve itfaiye erinin düşme anı kameralara yansırken, Eskimiş’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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