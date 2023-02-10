Yandaş gazeteci Fazıl Duygun depremzedeleri hedef aldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:19

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:33

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, 10 ilimizi yerle bir etti. Deprem bölgesinin genişliği, geç başlayan arama-kurtarma çalışmaları, deprem bölgesinde yeterli sayıda araç olmamasından dolayı can kaybının 1999 Gölcük depremini dahi geçmesine neden oldu.

Şu ana kadar 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiği depremde birçok enkazda hâlâ arama-kurtarma çalışması başlamadı.

Enkaz altında kalan yakınlarının başında bekleyen depremzedeler kepçe, vinç, dozer gibi iş makinelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada dile getirildi.

Yandaş gazetesi Fazıl Duygun ise bugün deprem bölgesine gittiğini duyurarak depremzedeleri hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Duygun, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden bildiriyorum. Devlet nerede diyenler, buradaki binlerce vinç, binlerce kepçe, dozer ve onbinlerce tır münasip yerlerinize girsin!!!"