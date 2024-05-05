Korku dolu anlar kamerada: Suya kapılan kadın ve çocuğu kurtardılar!

Şırnak Cizre'de etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu etraftakiler kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:15
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Şırnak Cizre'de yağmur hayatı felç etti. Ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede sokak ve caddeler su altında kaldı. 

Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı.

Söz konusu anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.


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