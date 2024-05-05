Korku dolu anlar kamerada: Suya kapılan kadın ve çocuğu kurtardılar!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:15

Güncelleme: 05.05.2024 - 09:26

Şırnak Cizre'de yağmur hayatı felç etti. Ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede sokak ve caddeler su altında kaldı.

Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı.

Söz konusu anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.