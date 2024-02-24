Korku dolu anlar... Seyir halindeki otobüs alev aldı!

Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:30
Korku dolu anlar... Seyir halindeki otobüs alev aldı!
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İstanbul-Batman seferini yapan Mehmet Emin Sincar idaresindeki 07 SB 146 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında alev aldı.

Alevi fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otobüs, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle götürüldü.

Otobüs şoförü Sincar, İstanbul'dan Batman'a giderken saat 05.45 sıralarında yanık kokusu gelmesiyle aracı durdurduğunu söyledi.

"YOLCULARI HEMEN TAHLİYE ETTİK"

Aracın bir anda alev aldığını belirten Sincar, "Yangın söndürücülerle müdahale ettik ve yolcuları hemen tahliye ettik. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bütün yolcuları aşağı indirdik. Ateşi söndürmeye çalıştık ama yeterli olmadı. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı" diye konuştu.


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