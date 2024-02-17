Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:22

Güncelleme: 17.02.2024 - 09:22

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeyken motor kısmından alevler çıktığını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.