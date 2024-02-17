Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

İskenderun'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:22
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeyken motor kısmından alevler çıktığını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araçtaki yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.


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