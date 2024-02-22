Seyir halindeki yolcu minibüsü cayır cayır yandı!

Hatay’da seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu, o anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:12
Seyir halindeki yolcu minibüsü cayır cayır yandı!
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Antakya-Yayladağı yolu Harbiye Mahallesi mevkiinde, otoyolda seyir halindeki 31 M 2513 plakalı minibüs, motor bölümünde başlayan yangınla alevlere teslim oldu.

KAMERAYA YANSIDI!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Araç sürücüsünün yangını erken fark etmesi ise, muhtemel bir faciayı önledi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.


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