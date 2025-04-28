Korku dolu anlar… Telefonun bataryası bomba gibi patladı
Diyarbakır'da tamire getirilen cep telefonunun bataryası patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün Sur ilçesi İnönü Caddesi’ndeki bir cep telefonu tamir dükkanında meydana geldi.
Tamir için getirilen cep telefonunun bataryası tezgahın üzerindeyken aniden patladı.
İçeride bulunan müşteriler kısa süreli panik yaşadı. İşletme sahibi ise yanmaya başlayan telefonu yere attı ardından ayaklarıyla iterek dışarı çıkardı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #diyarbakır #cep telefonu #patlama
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