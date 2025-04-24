Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 5 işçi yaralandı.
İstanbul Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre patlamada 1’i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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