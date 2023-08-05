Korkunç iddia: Yanlış bacağından ameliyat edildi!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:41

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:41

İstanbul'da yaşayan Murat Oktar'a rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede, 'Os Trigonum' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği belirtildi. Oktar, Fatih'teki devlet hastanesinde ameliyat edildi.

Ancak narkozun etkisinin geçmesiyle yanlış ayağının ameliyat edildiğini anlayan Oktar, büyük şok yaşadı. Murat Oktar, ameliyatı yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TAM ANESTEZİ YAPMAYA KARAR VERDİLER"

Yanlış ayağı ameliyat edilen Murat Oktar, "Geçtiğimiz sene Eylül ayında operasyon geçirdim. Doku uyuşmazlığı diye biliyorum. Doktor tabiriyle 'Os Trigonum Sendromu' deniyor. 1.5 sene sonunda benim ameliyat edilmem gerektiğini söylediler. 2022 Eylül ayında beni ameliyat için aradılar. Gittik yatışımızı gerçekleştirdik. Sol ayağımdaki rahatsızlığımı ben orada belirttim. Sabah ameliyat yapacak olan doktor ayağımı işaretledi. Ameliyat sırasında bana yine sordular. Ben de söyledim. Önce lokal anestezi yapılacaktı. Daha sonra tam anestezi yapmaya karar verdiler. Ben de tamam dedim. Ameliyat sonrası ben odaya geldiğimde narkozun etkisiyle acaba yanlış mı düşünüyorum? Sağ ayağımda çok şiddetli bir ağrı var. Eşim yanımdaydı. Dönüp ona sordum. 'Sağ ayağımda şiddetli bir ağrı var, acaba ayakları mı karıştırıyorum' dedim. Eşim dedi ki 'yok sağ ayağın sargılı'. Annem de yanımda olduğu için sessiz bir şekilde 'Gidip doktoru çağır. Bir yanlışlık var' dedim" dedi.

"BEN SAKİN KALMAYA ÇALIŞTIM"

Oktar, "Doktor odaya geldiğinde ben orada doktorun ifadesinden anladım. Annem fenalaştı. Ben sakin kalmaya çalıştım. Doktor yanıma geldiğinde sözlü beyanda bulundu. 'Hatamızın farkındayız. Nasıl oldu bilmiyorum. Hastane ameliyat ekibi dedi ki 'Buyurun bu ayak. Ben hazır ayağa girdim' dedi. Ben de 'hiç mi kontrol etmediniz?' dedim. 'Ben sol ayak mı sağ yak mı bakmadan kontrol etmeden direkt ameliyata girdim' dedi. Daha öncesinde rahatsızlığım olmayan, şikâyetim olmayan, raporlama, görüntüleme olmayan bir ayağımdan ameliyat edildim. 'Hemen sol ayağınızı da ameliyat edelim' dedi. Ben orada psikolojik olarak çökmüştüm. Artık güvenemeyeceğimi düşündüm. İster istemez çekindim. Taburcu olacağımı ve şikayetçi olacağımı söyledim. Doktor bana 'Şikayetçi olmak en doğal hakkınız ama kariyerimi de göz önünde bulundurun' dedi. İki sene sonra olacağın ameliyatı şimdi oldun. Daha ne istiyorsun?' dedi. Bunlar beni üzdü. Sonuçta insan ayağı. Ayakkabı sektöründe çalışıyordum. Sürekli ayaktaydım. Bu beni etkiledi. Ayağıma kramplar giriyor" diye konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Murat Oktar'ın avukatı Serdar Tokdemir ise, "Konuyla ilgili beni aradığında ben de çok şaşırdım. Konuyla ilgili doktorun yanlış ameliyatından kaynaklı suç duyurusunda bulunduk. İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduk. 11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Savcılık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Birkaç gün önce soruşturma izni verildi. Süreci takip edeceğiz. Kuvvetle muhtemel bir iddianame düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.