Korkunç istismar davasında yeni gelişme: Başka çocukların da görüntülerine ulaşıldı!

İstanbul Bağcılar’da su satıcısı Metin Şenay’ın 12 yaşındaki bir çocuğu istismar etmesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu kişinin işyerinde başka çocukların da görüntülerine ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:46
Korkunç istismar davasında yeni gelişme: Başka çocukların da görüntülerine ulaşıldı!
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İstanbul Bağcılar’da su satıcısı Metin Şenay’ın 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp, defalarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı. 

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Metin Şenay’ın daha önce de istismar suçundan yargılandığı belirlenmişti. 

Yaşanan olayın ardından tutuklanan Metin Şenay hakkındaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor. 

Savcılık soruşturma çerçevesinde önemli bir delile ulaştı. Şenay'a ait flash diskte yaşları küçük başka çocukları da istismar ettiğine dair görüntüler bulundu.

Savcılığın görüntülerdeki çocukların kimliğini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.


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