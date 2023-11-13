Korkunç kaza... Motorlu testere ile boynunu kesen 2 çocuk babası hayatını kaybetti!

Ardahan'da evinin çatısını onarırken kendi kullandığı motorlu testere ile boynundan yaralanan 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:50
Korkunç kaza... Motorlu testere ile boynunu kesen 2 çocuk babası hayatını kaybetti!
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Ardahan'da Çamlıçatak köyündeki evinin çatısında onarım yapan 2 çocuk babası Erkan Bilgili, kullandığı motorlu testereyi kaldırınca boynundan yaralandı.

İhbarla bölgeye ambulans sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgili, kurtarılamadı. Bilgili'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.


Testere Ardahan

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