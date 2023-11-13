Korkunç kaza... Motorlu testere ile boynunu kesen 2 çocuk babası hayatını kaybetti!
Ardahan'da evinin çatısını onarırken kendi kullandığı motorlu testere ile boynundan yaralanan 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Ardahan'da Çamlıçatak köyündeki evinin çatısında onarım yapan 2 çocuk babası Erkan Bilgili, kullandığı motorlu testereyi kaldırınca boynundan yaralandı.
İhbarla bölgeye ambulans sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgili, kurtarılamadı. Bilgili'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Real Madrid'de Arda Güler krizi!
- Liseli gençlerin skandalı
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Yargı krizinde kim haklı?
- Kalkış Kocaeli, varış Hayfa!
- Can Atalay'ın akıbetini bakın kim açıkladı!
- İYİ Parti'den 'ittifak' çıkışı
- Özgür Demirtaş uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'