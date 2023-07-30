Testere geri dönüyor!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:58

Güncelleme: 30.07.2023 - 13:58

Birinci ve ikinci Testere filmlerinin arasında geçen sürece odaklanacak Saw X için ilk tanıtım paylaşıldı. Yeni Testere filminin yönetmenliğini serinin altıncı ve yedinci yapımlarını da çeken Kevin Greutert üstleniyor. Ayrıca Tobin Bell tarafından canlandırılan Jigsaw/John Kramer karakteri, 2017 yapımı Jigsaw’dan bu yana ilk defa seriye dönüyor.

BİR OYUN OYNAMAK İSTER MİSİN?

Testere’nin resmi Twitter hesabı, geçen hafta içi serinin ünlü repliklerinden birisine gönderme yaparak, “Bir oyun oynamak ister misin?” şeklinde bir gönderi paylaştı. Gönderiye 310-564-8144 telefon numarası eşlik ediyordu.

Telefonun diğer ucunda ise izleyicileri serinin ürpertici kuklası Billy yer alıyordu. “Bir oyun oynamak ister misiniz?” sorusunu kabul edenler ise ünlü seri katille yaklaşık 40 saniye süren bir telefon görüşmesi yapıyor. Ardından kişilerden oyuna dahil olmak istediklerine dair bir mesaj göndermeleri istenecek. Cevap olarak ise Saw X filminden yeni bir görüntü paylaşılıyor.

SAW X FİLMİNİN AYRINTILARI

Bell’in karakteri Testere III’ün sonunda öldürülmüş olsa da, şeytani deha sonraki dört filmi çıkaracak başka tuzaklar ve haleflerle macerayı uzatmanın yolunu bulmuştu. 2017’de çekilen devam filmi Jigsaw’ın yanı sıra 2021’de Chris Rock’ın Jigsaw’ı kopyalayan bir katili canlandırdığı spin-off Spiral izleyicilerle buluşmuştu.

"Jigsaw’ın son oyunlarının anlatılmamış bölümü” olarak tasvir edilen onuncu filmi, ilk iki yapım arasındaki süreci konu alıyor. Hasta ve çaresiz durumdaki John, kanserine mucizevi bir tedavi bulma umuduyla riskli ve deneysel bir tıbbi prosedür için Meksika’ya gidiyor. Ancak tüm bu operasyonun savunmasız kişileri dolandırmaya yönelik bir aldatmaca olduğunu keşfediyor. John bu duruma sessiz kalmayarak işinin başına geri dönüyor ve kendine özgü içgüdüsel yöntemiyle dolandırıcıları alt etmeyi planlıyor.

Filmin senaryosu önceki iki yapımda da görev almış olan Peter Goldfinger tarafından kaleme alınıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Bell’in yanı sıra Michael Beach, Renata Vaca, Synnove Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto ve Octavio Hinojosa yer alıyor. Serinin emektar oyuncusu Shawnee Smith de Jigsaw’ın bir zamanlar kurbanı olan ve sonradan aşık olduğu suç ortağı Amanda Young karakteriyle geri dönüyor.

Testere serisinin yeni filmi Saw X 29 Eylül 2023 tarihinde sinema salonlarındaki yerini alacak.

