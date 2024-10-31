Korkunç olay… Beşikle yatak arasına sıkışan bebek öldü

Kırıkkale'de beşikle yatak arasında sıkışıp nefessiz kalan 7 aylık Yusuf K., hayatını kaybetti.

Korkunç olay… Beşikle yatak arasına sıkışan bebek öldü
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DHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 19:27

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1260'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Anne K.K., 7 aylık oğlu Yusuf’u kontrol etmek için odaya girdiğinde, bebeğin beşikle yatak arasında kalıp morardığını görerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hastaneye geldiğinde kalbi duran Yusuf bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Kırıkkale #bebek #yatak

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