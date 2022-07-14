Korkuteli'nde TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:01

Kaza, saat 13.30 sıralarında Korkuteli- Bucak kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli'den Bucak yönüne giden Özgür Kurnacı kontrolündeki TIR, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçlardaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan incelemede Kemal İlassa ve Nuh Öztürk ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan TIR şoförü Özgür Kurnacı ise gelen ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kazanın olacağını fark eden Kemal İlassa'nın kamyonetten atlayıp kurtulmak isterken yaşamını yitirdiği, Nuh Öztürk ile kimliği tespit edilemeyen kişinin ise aynı araçta yanarak can verdiği belirlendi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre ulaşıma kapandı.