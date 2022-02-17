Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Omicron fırtınası sürerken salgında tablo da giderek ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, önceki gün Covid-19 nedeniyle 309 kişi yaşamını yitirdi. Böylece salgında günlük ölüm sayısı, 6 Mayıs 2021 tarihinden bu yana ilk kez 300’ün üzerine çıktı.
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